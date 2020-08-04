Malatya'daki korkutan deprem anı kameralara böyle yansıdı

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 12.37'deki depremin merkez üssü Pütürge ilçesi oldu. Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Çevre ilçe ve illerden de hissedilen depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

1 SAATTE 4 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 şiddetindeki depremden sonra bir saat içerisinde 4 artçı sarsıntı yaşandı. Saat 12.37'de Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem sonrasında saat 12.48 ve 12.51 'de 1,7 şiddetinde, saat 12,55'de 1,4 ve saat 13,01'de 1,8 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu arada, 5,2 şiddetindeki depremden önce de Pütürge ilçesinde saat 12.20'de 1,9 saat 12.21'de ise 1,7 şiddetindeki sarsıntılar kayıtlara geçti.