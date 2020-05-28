Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tırmandığı demir korkuluk göğsüne ve karnına saplanan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi ise bulunmuyor.
28.05.2020 22:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:04
Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde bir apartma bahçe duvarındaki demir korkuluklarına tırmanan B.A, düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Göğsüne ve karnına demir korkuluk saplanan çocuk, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı B.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.