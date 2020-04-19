Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Köy Enstitüleri ile ilgili Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kırmızıgül'ün paylaşımına birçok kullanıcıdan yorum geldi.

"BU ÜLKEYE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KÖTÜLÜK"

Kırmızıgül ,"Köy enstitüleri kapatılmayıp devam etseydi, ülkemiz bilim, sanat, iktisat, edebiyat, tarih, felsefe, tıp, mühendislik vb. alanlarda başka bir yerde olabilirdi. Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük, bu önemli okulları kapatmak olmuş" ifadelerinde bulundu.

KÖY ENSTİTÜLERİ NEDİR?

Köy Enstitüleri, 1940 yılında iş ve eğitimi bir araya getirmek, öğretmenler yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından kurulan sistemdir. Köy Enstitüleri, tarıma el verişli bölgelerde, entellektüel öğretmenler yetiştirmek için köylülerin katkılarıyla oluşturuluyordu.

KÖY ENSTİTÜLERİ NEDEN KAPATILDI?

II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 1945 yılında Sovyetler Birliği lideri Stalin'in Türkiye'den Kars, Artvin ve Ardahan'ı ve Boğazlarda askeri üs istemesi üzerine, Millî Şef İsmet İnönü de ABD'den askeri destek istemişti. Bu desteği vermeye hazır olduğunu belirten ABD, Truman Doktrini ile yardıma başlamıştı ancak karşılığında, Türkiye'de serbest seçimlere dayanan demokrasi düzeninin yerleştirilmesini ve Millî Şeflik, "5 yıllık kalkınma planları" ve "Köy Enstitüleri" gibi Sovyet sistemine benzer uygulamaların kaldırılmasını talep etti.

1946 yılında siyasi kaygı nedeniyle, müfredatında ve yapılanmasında kuruluş amaçlarından uzaklaşan değişiklikler yapıldı. İlerleyen yıllarda da, daha önceleri sıkı sıkıya bağlı olduğu "iş için iş içinde eğitim" ilkesinden uzaklaştırıldı. Öğretmen okullarına dönüştürülerek 1954'te kapatıldılar.