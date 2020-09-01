Mahmut Özden kimdir? DEAŞ'ın Türkiye Emiri Mahmut Özden nereli kaç yaşında?

DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri olan Mahmut Özden, daha önce Adana Emiri adıyla anılmıştı. Emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu operasyonla Adana'da tutuklandı. Mahmut Özden kimdir?

MAHMUT ÖZDEN KİMDİR?

Özden, DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye Emiri olarak gösteriliyor. 2018 yılında Adana'da yakalandığı ve savcılık sorgusunu sonrası serbest bırakıldığı önde sürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan, "DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" ifadelerini kullandı.Ardından "DAEŞ'in Türkiye Emiri Mahmut Özden'i yakaladık. Onunla irtibatlı teröristler de elimizde" dedi.

Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'un kritik noktalarına eylem düzenlemek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DAEŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi. Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine ettiği öğrenildi. İstanbul'a 20 Ağustos'ta getirilen Mahmut Özden, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp Silivri Cezaevine gönderildi.