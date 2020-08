Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesinde vatandaşlar 5 aydır hamam böcekleri ile mücadele ediyor. 59001 sokaktaki birçok evi istila eden böcekler, mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Başta dolaplar ve elektrik prizleri olmak üzere evin birçok yerinden çıkan böcekler nedeniyle mahalle sakinleri rahat uyku uyuyamaz duruma geldi. Mahalle sakinlerinden inşaat işçisi Şefik ile eşi Hatice Güzel (28), 4 çocuklarından engelli olan Muhammed Talha'nın yatarken boğazına yavru hamam böceği girdiğini söyledi. Aynı gün yine Şefik Güzel'in de kulağına yavru hamam böceği girdiğini anlatan Güzel çifti, böceklerin mutfak dolaplarının içine de girmesi nedeniyle dolapları kırarak dışarı atmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Kendileri özel ilaçlama yaptırdığı halde ölmeyen böcekler için belediyelerin duyarsız kalmasına tepki gösteren vatandaşlar, hayatlarını zehir eden böceklere artık bir çözüm bulunmasını istediler.

"BELEDİYEDEN GELEN OLMADI"

İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şefik Güzel, her türlü ilacı kullanmalarına rağmen böceklerden kurtulamadıklarını belirterek, "Aramadığım yer kalmadı. İlaçlama için gelen bir arkadaş bahçeyi ilaçladı ve burada kuyu olduğunu, kuyuyu bulmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra tekrar belediye ile görüşme yaptığımızda bu sefer bir mühendisin geleceğini söylediler. Biz mühendis gelecek diye beklerken vasıfsız bir işçi gelmiş ve bir şey yapamayacağını dile getirmiş. Ben Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama birimini aradığımda oğlumun boğazından ve kulağımdan böcek çıkarttığımı söylememe rağmen gelen olmadı" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN AĞZINDAN ÇIKIYOR"

Hamam böceklerinin mutfak dolaplarının içerisine girmesi nedeniyle dolapları kırdıklarını belirten Güzel, "Çamaşır, bulaşık makinelerimize hep girdi. Prizlerin içerisinden çıkıyor. Çocukların ağzından çıkıyor. Ne yapmamız gerekiyor bilmiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yetkili bir kimse gelmiyor. Zeydan Karalar başkanım Seyhan'da çok güzel çalıştınız ama şimdiki sistem de arkadaşlar bizi dinlemiyor. Bizi rezil ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL İLAÇLAMA YAPTIRDIM YİNE ÖLMÜYOR"

Daha önce böyle bir böcek görmediğini kaydeden Şefik Güzel, "Benim oğlum kalp hastası olduğu için ağzı açık uyuyor. Gece birden uyandı ve baba ağzıma hamam böceği girdi dedi ve ben geldim yardım ettim çıkarttım. Benim kulağımda zonklama oldu ve kulak çöpü yardımıyla bir çıkarttım ki hamam böceği. Biz ne yapalım ölümü mü bekleyelim. Özel ilaçlama yaptırdım yine ölmüyor" dedi.

"BEN BÖYLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Hatice Güzel ise yemek yaparken çok zorlandığını belirterek, "Her gün ölümle burun burunayım. Uyuyamıyorum. Çocuklarımın başına bir şey gelecek diye korkuyorum hep. Zehirli ilaç da kullanıyorum. Akşamları sıktığım zaman ben evde baygınlık geçiriyorum. Yine de o böcekler ölmüyor. Saatlerce mutfakta oturuyorum böcek çıkacak mı diye bekliyorum. Geçen gün mutfaktaki fayansları kırdık hep içlerinden böcek çıktı. Yetkililerden çare bekliyoruz. Artık çocuklarım mikrop kapacak. Ben böyle yaşamak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Çiftin çocukları Hamza Hilmi de geçen gece yatarken kolunda gezen böcek nedeniyle uyandığını ve çok korktuğunu söyledi.

"YETKİLİLER BİR ÇARE BULSUNLAR"

Başka bir mahalle sakini Afiye Güzel de, "Her taraftan çıkıyor. İlaç sıkıyorum her akşam. İlaç kokusundan yatamıyorum. Daha önce böyle yoktu. Bu aralar çok. Hiç ilaçlama yapılmıyor. Ekmeğe de geliyor. Korkuyorum ekmeği buzdolabının içerisine koyuyorum. Midem bulanıyor. Kanser hastasıyım ben her şeyden korkuyorum. Yetkililer bir çare bulsunlar" ifadelerini kullandı.