Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sivas'ta çocuk parklarında çıplak halde dolaşarak mahalleliyi tedirgin eden madde bağımlısı şahıs, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
13.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:30
Sivas'ta çocuk parklarında çıplak halde dolaşarak mahalleliyi isyan ettiren şahıs, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bazı çocuk parklarında çıplak halde dolaşan A.C., mahalleliyi tedirgin ediyordu.
YOZGAT'TA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.C.'nin geçtiğimiz gün Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. A.C.'nin cenazesi, Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.
İKİ KEZ AMETEM'DE TEDAVİ ALTINA ALINMIŞ
Madde bağımlısı A.C.'nin tedavi için Sivas'ta iki kez Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne (AMETEM) yatırıldığı öğrenildi.