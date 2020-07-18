Maçka Parkı'nda sağlık çalışanlarına saldıran şahıs için 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Psikiyatri asistanına Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldıran şüpheli Emrah Danışman'a ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Maçka Demokrasi Parkı'nda 11 Haziran'da meydana gelen olayda, iki kadın meslektaşı ile yürüyen psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler, şüpheli Emrah Danışman ile laf atma meselesi nedeniyle tartışmıştı.

ŞİŞEYİ KIRIP BOĞAZINI KESTİ

Elindeki şişeyi kıran şüpheli Danışman, Dönmezler'in boğazını kesmişti. Olayın ardından kaçan şüpheli Danışman, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli Danışman tutuklandı.

9 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.