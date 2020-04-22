Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi

İngiltere'de Arsenal Kulübü'nde futbolcuların büyük kısmı ve teknik heyet maaşlarında yüzde 12.5'luk indirimi kabul ederken, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in kesintiyi onaylamayan üç isimden biri olduğu öne sürülmüştü. Bu durum sonrasında Ada'da Mesut'a tepki oluştu.

"TAKIMLA HAREKET ETMELİSİN"

Eski futbolcu Jamie Carragher, Sky Sports'ta katıldığı bir programda "Takımın en çok kazanan ismiyken takımla birlikte hareket etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

"KENDİNDEN UTANMALISIN"

İngiltere'de program sunucusu Piers Morgan ise Mesut'a "Kendinden utanmalısın" şeklinde seslendi. Manchester United efsanelerinden Gary Neville da durumu 'savunulamaz' bulduğunu belirtti.