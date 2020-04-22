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Manchester United, Gary Neville, Mesut Özil, Arsenal, Spor

Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi

Manchester United efsanesi Gary Neville, Arsenal'de maaş indirimine yanaşmayan Mesut Özil'in yaptığının savunulamayacağını belirtirken, program sunucusu Piers Morgan de Mesut için "Kendinden utanmalısın" ifadelerini kullandı.

22.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:33
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi

İngiltere'de Arsenal Kulübü'nde futbolcuların büyük kısmı ve teknik heyet maaşlarında yüzde 12.5'luk indirimi kabul ederken, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in kesintiyi onaylamayan üç isimden biri olduğu öne sürülmüştü. Bu durum sonrasında Ada'da Mesut'a tepki oluştu.

"TAKIMLA HAREKET ETMELİSİN"

Eski futbolcu Jamie Carragher, Sky Sports'ta katıldığı bir programda "Takımın en çok kazanan ismiyken takımla birlikte hareket etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

"KENDİNDEN UTANMALISIN"

İngiltere'de program sunucusu Piers Morgan ise Mesut'a "Kendinden utanmalısın" şeklinde seslendi. Manchester United efsanelerinden Gary Neville da durumu 'savunulamaz' bulduğunu belirtti.

Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
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Haber Yorumları (1)
FERMAN: SAyin garry Neuville sen de kendinden utanmalisin ele ki devletinden afrikayi sömürüp insanlari aç biraktiginizda bu insanlara ayat vermek için sömürme indirimi yaptinizmi mesutu konusaçagina devleti ni elestir sizin yüzünüzden bunça çol çokuk bebek yetiskin açliktan öldügünde nerdeydin neden sesin çikmadi sen ki millionlari kazandin neden ihtiyaç sahipleri için maasinda indirime gitmedin neden yardim etmedin mesut ronaldo kibi ihtiyaç sahibi kisilere fazlasiyla yardimda bulunuyor
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