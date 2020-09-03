Galatasaray'ın stoperi Luyindama, toplanma saatinde statta olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı

Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki hazırlık maçının öncesinde beklenmeyen bir olay yaşandı. Sarı kırmızılıların stoperi Christian Luyindama, müsabaka öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyuma gelmedi. Kulüp, bu hareketinden dolayı Demokratik Kongolu yıldız oyuncunun ilk 11'den çıkarıldığın belirtti.

Yapılan açıklamada "Christian Luyindama karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarılmıştır" sözleri yer aldı.

KORONAVİRÜS VAKASI

Galatasaray; futbol akademisi oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolardaki için yapılan koronavirüs testlerinde bir altyapı oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığını da açıkladı. Florya'daki Futbol Akademisi binasında kalan Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş'un test sonuçları negatif olmasına rağmen koruma amaçlı olarak Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.