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Luyindama, toplanma saatinde statta olmadığı için 11'den çıkarıldı

Galatasaray'da Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı öncesinde yapılan korona virüs testlerinde altyapıdan bir futbolcunun sonunun pozitif çıktığını açıkladı.

Luyindama, toplanma saatinde statta olmadığı için 11'den çıkarıldı
03.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:46

Galatasaray'da Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı öncesinde yapılan korona virüs testlerinde altyapıdan bir futbolcunun sonunun pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Christian Luyindama'nın müsabaka öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığı belirtildi.

Galatasaray, Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolardaki için yapılan korona virüs testlerinde bir altyapı oyuncusunun test sonucu pozitif çıktığını açıkladı. Florya'daki Futbol Akademisi binasında kalan Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş'un test sonuçları negatif olmasına rağmen koruma amaçlı olarak Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almadığı belirtildi.

Başarılı defans oyuncusu Christian Luyindama'nın ise karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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