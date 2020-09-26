Lüks otellerin adını kullanarak açtıkları kopya internet siteleriyle 22 milyon liralık vurgun yaptılar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, lüks otellerin açtıkları kopya internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada, yurtiçi ve yurtdışında tatil yapmak isteyen şahısların kopyalanan sitelere erişmeleri sonucu, konaklama bedellerini suç örgütü üyeleri tarafından açılmış paravan şirketlerin hesaplarına yatırdıklarını, paranın izini kaybettirmek amacıyla şirketler arasında dolaşım sağlayarak yurtiçinde bulunan örgüt üyeleri arasında paranın bir bölümü paylaşıldıktan sonra kalan tutarın yurtdışında bulunan örgüt liderinin hesaplarına aktarıldığını belirledi. Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğinin belirlenmesi üzere ekipler, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgili olarak Kemer ilçesinde 7 otel ve 39 kişiyi, örgüt üyelerinin toplamda 19 milyon 167 bin TL, 314 bin Euro ve 65 bin dolar alarak dolandırdıkları tespit edildi. Örgütün ayrıca Kemer'deki tatilcilerden 217 bin 740 TL ve 27 bin 907 Euro temin ettikleri belirlendi.

7 FARKLI İLDE OPERASYON

7 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 26 acep telefonu, 7 taşınabilir bilgisayar, 5 hard disk, 9 hafıza kartı, 7 flash bellek, paravan şirketlere ait banka cüzdanları, kaşeler ve suçtan elde edildiği iddia edilen 28 bin 200 TL ile 2 bin 905 Euro para ele geçirildi.