Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı

Bolu Dağı Tüneli geçişinde, kontrolden çıkarak, TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü Aslı Dalkıran, araçta sıkışarak yaralandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda hurdaya dönen lüks cipten çıkarılan Dalkıran, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Aslı Dalgakıran yönetimindeki 34 ND 445 plakalı Porsche marka cip, önünde ilerleyen Şenel Kaymaz idaresindeki 67 ABA 150 plakalı tıra çarptıktan sonra yolda savrularak sol şeritteki bariyerlere çarparak durdu.

YARALI KADIN UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA ARAÇTAN ÇIKARILABİLDİ

Kazada yaralanan sürücü hurdaya dönen lüks cipte sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu araçta sıkışan Dalgakıran kurtarıldı. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Basyal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle 2 şeritten sağlanan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

TEM yolu Bolu Geçişinde cipin önündeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hızla ilerleyen cipin sol şeritten sağ şeride geçerek önce TIR'ın dorsesine ardından da bariyere çarptıktan sonra savrulduğu görüldü. Bu sırada, emniyet şeridinde duran bir araçtan inip, yol kenarında bulunan kişinin kazayı görerek bariyerin gerisine geçtiği görüldü.