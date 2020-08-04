Lübnan Hizbullahı: Beyrut'taki patlamada silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır

Beyrut liman bölgesindeki patlamanın ardından bir süredir Lübnan'la gerilim yaşayan İsrail'e gözler çevrilmişti. Reuters'a konuşan bir İsrailli yetkili İsrail'in patlamayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Lübnan Hizbullah'ı da patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

HİZBULLAH, İSRAİL İDDİASINI YALANLADI

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BİR YALANLAMA DA İSRAİL'DEN

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.