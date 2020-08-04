Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan devlet ajansı NNA patlamanın liman bölgesinde patlayıcıların tutulduğu antrepoda gerçekleştiğini duyurdu. Başkenti savaş alanına çeviren patlamaya ilişkin yeni çıkan görüntülerde büyük bir şok dalgasının ortaya çıktığı ve kentin üzerinin dumanlarla kaplandığı görülüyor.

KKTC'DEN HİSSEDİLDİ

Lübnan Sağlık Bakanı'nın ilk açıklamasına göre patlama sonrası çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın KKTC'den de hissedildiği ifade edildi.

PATLAMAYLA BİRLİKTE ŞOK DALGASI OLUŞTU

Patlamanın ilk görüntüleri, patlama yaşanırken evinin balkonundan yayın yapan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde patlamanın meydana geldiği bölgeden büyük bir duman bulutunun ve şok dalgasının yükseldiği görüldü.