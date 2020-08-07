Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir

Lübnan'da salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili konuşan Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, gözardı edilen ihtimali dillendirdi.Aoun; patlamaya ihmal, füze veya bombanın sebep olmuş olabileceğini söyledi.

AFP'nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Aoun, 150'den fazla insanın hayatını kaybettiği, 5 binden fazla insanın yaralandığı ve yüz binlerce insanın evsiz kaldığı patlamayla ilgil konuştu. Daha önce limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitratın patladığını açıklayan Aoun, "Nedeni henüz belirlenmedi. Patlamaya ya ihmal ya da füze veya bomba sebep olmuş olabilir" dedi.

Aoun, "Lübnan'ın çarpık siyasi sistemi yeniden düşünülmeli" ifadelerini kullandı.

MACRON ZİYARETİNDE HALK "DEVRİM" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Depoda bekletilen amonyum nitratın patladığının açıklanması üzerine Lübnan'da halk hükümete denetimsizlik ve tebdirsizliğe karşı sokağa çıkmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un destek ziyareti sırasında önüne çıkan vatandaşlar "Hükümetimize güvenmiyoruz" demiş ve devrim çağrısı yapmıştı.

Macron ise protestoculara "Para yardımının yolsuz ellere gitmeyeceğini garanti ediyorum. Lübnan'a yeni bir siyasi anlaşma önereceğim" demişti.