Lubbey köyü nerede? Lübbey köyü hikayesi nedir?

Az nüfusu ile dikkat çeken, tarihi dokusuyla büyüleyen, sosyal mesafe kurallarına ve diğer tüm koronavirüs tedbirlerine uyan Lübbey köyü sakinleri, köy hakkında bilgiler verdi. Lübbey Köyü nerede? Lübbey Köyü hikayesi nedir? Lubbey Köyü, haritada hem Lubbey hem de Lübbey ismi ile anılmaktadır.

LUBBEY KÖYÜ NEREDE?

Birkaç kişinin yaşadığı köy olarak gündeme gelen Lübbey Köyü, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunuyor.

LUBBEY KÖYÜ HİKAYESİ NEDİR?

Lübbey Köyü, Türkmen köylerinden biridir. Köylülerin yazları çıktığı yaylaya elektrik gelmesine rağmen Lübbey'e gelmediği için köylüler yavaş yavaş Çamyayla Köyü adı verilen yaylaya taşınmışlardır.

Çamyayla bakliyat yetiştirmeye elverişli araziye sahip olduğu için köyde yaşayanlar bu bölgeye çekmiştir. Yeni ev yapacak olanlar, verimli arazisi olan Çamyayla'yı tercih etmiştir. Lübbey Köyünde yaşayanlar hayvancılık, nar ve kestane gibi meyve yetiştiriciliği ile geçiniyorken zamanla bunlar köylünün geçinmesine yetersiz kalmıştır. Yeni ve bereketli toprakların bulunması sebebiyle, köylüler Çamyayla'yı tercih etmiştir.

Kimi köylü bakliyat yetiştirmek için Çamyayla'yı tercih etmiş kimisi ise iş imkanı veya çocukların eğitimi için Ödemiş'e yerleşmiştir. Bu sebeple Lübbey köyünde nüfus azalmıştır.

Köyün özgün mimarisi, yeni binalarla kirletilmemiştir. Köyün kurulduğu dağ sırtının yapısı nedeniyle zamanla fotoğrafçılar ve yürüyüş gruplarının ilgisini çekmiştir.

Lübbey Köyü ile ilgili bazı rivayetler de bulunmaktadır. Bazı kişiler, köyün üç harfliler tarafından basıldığını ve bu yüzden köy sakinlerinin köyü terk ettiğini ifade ediyor. Bazı duyumlara göre ise köyün, eşkıya köyü olduğunu söylüyor. Fakat hala köyde kalan birkaç kişinin aktardığına göre, köyden göç edilmesinin tek sebebi ekonomik sebepler.

Lübbey Köyü'nün tarihine bakıldığında Helenistik döneme kadar dayandığı belirtilmiştir. Bizans döneminden kalma manastır, mezarlık gibi kalıntılara da rastlanması sebebiyle, kentsel sit alanı ilan edilmiştir. Köyde 44 sivil mimari örneği ve 4 anıtsal yapı bulunuyor.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE LÜBBEY KÖYÜ

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok insan kalabalığa karışmamak için çaba gösterirken, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı sadece 5 kişinin yaşadığı terk edilmiş köy Lübbey, ıssız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Sadece 5 kişi olmalarına rağmen tedbirlere harfiyen uyan köy halkı örnek bir davranış sergiliyor.

Koronavirüs salgını sonrası kalabalıktan kaçmak isteyen insanlar için köyler daha cazip hale geldi. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey köyü de onlardan biri. 5 kişinin yaşadığı terk edilmiş köy Lübbey'de, korona virüs döneminde "tersine göç" yaşanıyor. Geçmiş yıllarda köyü terk edenler hafta sonları Lübbey'de yaşamaya başladı. Böylelikle köyün nüfusu 5'ten 10'a çıktı.

Köy sakinleri ve haftanın belli günleri köy kahvesini işleten Mehmet Güler, "kendinden sosyal mesafeli" Lübbey'de maske takıp hijyen kurallarına dikkat ediyor.

Geçmiş yıllarda köyden göç edenler de korona virüsten kaçmak için hafta sonları soluğu köylerinde alıyor. Ancak buna rağmen köyün nüfusu 10'u geçmiyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey köyü, yaklaşık 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlandı. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti. Şu anda sadece 5 ihtiyarın yaşadığı Lübbey, korona virüs salgının yaşandığı dönemde de sessiz ve sakin görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Doğup büyüdüğü köye olan vefasını, haftanın belli günleri köye gelip kahvehaneyi açık tutarak gösteren Mehmet Güler de, köy sakinlerini korona virüsle mücadele konusunda bilinçlendirmeyi ihmal etmiyor. Güler'in odun ateşinde demlenen çayını içmek isteyen Lübbeyliler, bu kendinden sosyal mesafeli köyde aralarına mesafe koyarak çaylarını yudumluyor; maskelerini takıp ellerini dezenfekte ediyor.

Issız sokakların, yıkılan evlerin ve çok sayıda kedinin göze çarptığı Lübbey'de yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Yavuz, "Köyde 5-6 kişi yaşıyor. Korona virüs var, maskemizi takıyoruz. Genelde evde eşimle oturuyoruz. Ama hanımla araya mesafe koyuyoruz. Birbirimizden uzakta duruyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında da evde oturduk" dedi. Yavuzun eşi 60 yaşındaki Fatma Yavuz da, "Köyde birkaç kişi yaşıyoruz. Koronavirüse burada rastlamadık. Bizim köyde az kişi yaşıyor ama biz yine de maske takıyoruz. Çok şükür hastalık yok. Biz mesafemizi koruyoruz" diye konuştu.