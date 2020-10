Louise Glück kimdir? Nobel Edebiyat ödülü kazanan Louise Glück kaç yaşında? Louise Glück şiirleri, eserleri nelerdir?

Dünyanın en köklü ödüllerinden olan Nobel'de edebiyat kategorisi son yılların en tartışmalı ödül kategorisi halini aldı. 2018 yılında edebiyat ödülleri öncesinde taciz skandalının yaşandığı İsveç Akademisi'nde tören ertelenmiş ve Leh yazar Olga Tokarczuk ödülünü 2019 yılında almıştı. 2019 yılının kazananı ise Avusturyalı yazar Peter Handke uluslararası kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştı. Balkan Savaşları sırasında Sırpları desteklediğini her fırsatta dile getiren ve Sırbistan'ın işlediği savaş suçları yüzünden özür dilemeyen Handke'ye ödül verilmesi büyük tepki çekmişti. Başta Türkiye, Arnavutluk ve Bosna Hersek olmak üzere birçok ülkede Nobel Ödül Töreni'ne katılmama kararı almıştı.

İsveç Akademisi, Glück'e ödülü bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi nedeniyle verdi. Glück, şiir alanında duygusal yoğunluk içermesiyle, tarih ya da doğadan yararlanmasıyla biliniyor.

LOUISE GLUCK KİMDİR?

1943'te New York City'de doğan şair Long Island'da büyüdü. Averno (Farrar, Straus and Giroux, 2006), The Seven Ages (Ecco, 2001), Vita Nova (1999), Meadowlands (1996), The Wild Iris (1992), Ararat (1990), ve The Triumph of Achilles (1985) gibi pek çok şiir kitabının yazarı. Ayrıca , Proofs and Theories: Essays on Poetry (1994) adında bir denemeler seçkisi mevcut.

Son yıllarda Yale Üniversitesi bünyesinde yazıyor ve Cambridge, Massachusetts'te yaşıyor.

LOUISE GLÜCK KAÇ YAŞINDA?

1943 tarihinde doğan Louise Glück, 77 yaşındadır.

LOUISE GLÜCK ÖDÜLLERİ

Pulitzer Şiir Ödülü

The National Book Critics Circle Award for Poetry

The Bollingen Prize in Poetry

The Lannan Literary Award for Poetry

2003'te Kongre Kütüphanesi tarafından Poet Laureate (büyük şair) seçildi.