Lösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü

Bir süredir savaştığı lösemiyi atlatan ve Batman'ın Sason ilçesinde 3 yıldır Sason Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan 28 yaşındaki Yasemin Çolak, 15 gün önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu. Hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybeden genç hemşire dün gece yaşamını yitirdi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Genç hemşirenin yaşamını yitirmesi sonrasında açıklama yapan Batman Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, "Sason halkına yıllarca hizmet verip, herkesin gönlünde yer eden, lösemi hastalığı tedavisini şifayla bitiren hemşire kardeşimiz Yasemin Çolak'ı ne yazık ki Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybettik. Eşine, çocuklarına ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.