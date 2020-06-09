Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü

George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestolar, her geçen gün ülke geneline yayılırken hafta sonu ABD'nin önemli kentlerinden biri olan Los Angeles'ta dikkat çeken bir yürüyüş düzenlendi.

"AMERİKAN BAHARI"

Los Angeles'ta ABD filmlerinin merkezi olan Hollywood sınırları içerisinde yapılan yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı. Ellerinde pankartlarla yürüyen kalabalık ırkçılık karşıtı sloganlar da attı. Protestocular, yürüyüşe başlamadan önce ise adeta tepkilerin sembolü haline gelen yere diz çöküp yumruk kaldırma hareketini yaptılar. ABD'nin küresel pazarda en önemli ürünlerinin çıktığı Hollywod sokaklarının böyle bir manzaraya ev sahipliği yapması ise kamuoyunda "Amerikan Baharı" olarak yorumlandı.

"AMERİKAN BAHARI" İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Tunus'ta dokuz yıl önce "ekmek, onur ve özgürlük" sloganıyla başlayan ve kısa sürede pek çok Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesini etkisi altına "Arap Baharı" isimli süreç "darbe, karşı devrim, iç savaş ve dış müdahaleler" nedeniyle adeta kışa döndü. Eylemler; Suriye, Mısır, Libya ve Yemen'i derinden etkiledi. Milyonlarca insanın göç etmesi nedeniyle Türkiye de bu durumdan olumsuz etkilendi.

UZMANLAR, YENİ BİR DALGA BEKLİYOR

ABD'li doktorlar, eylemlere katılanların maske takmaması ve sosyal mesafeye dikkat etmemesi nedeniyle ülkede koronavirüs salgınının 2. kez patlama yapmasından endişeleniyor.

PROTESTOLAR, 2 HAFTADIR SÜRÜYOR

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis reformu talep ediliyor.