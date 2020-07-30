Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin

Kemer ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin 18 çalışanı, lojman sorumlusu Kovid-19 şüphesiyle tedavi altına alınınca tedbir amaçlı karantina altına alındı. Bir mahalle arasındaki lojmanda karantina için kapalı kalan otel çalışanları izolasyonun bitmesi için gün sayarken çevrede oturan vatandaşlar önlemlerin artırılmasını istedi.

Beldibi Mahallesi'nde bulunan 4 yıldızlı bir otelin lojman sorumlusuna Kovid-19 tanısı koyuldu. İlgili şahıs tedavi altına alındı. Bunun üzerine jandarma, önlem amacıyla otelde görev alan 18 çalışanın kaldığı lojmana bant çekerek çalışanları karantinaya aldı. Lojmanın bulunduğu sokakta ikamet eden kişi sayısı yaklaşık 250 olarak belirtilirken, sokakta bulunan vatandaşlar karantinanın bir an evvel bitmesini bekliyor.

ÇÖPLERİNİ DIŞARIYA ATIYORLAR

23 yıldır aynı sokakta oturan ve turizmci olan Barış Vural tedirginliğinden bahsetti.Karantina altına alınan lojmanda kalan ve çoğu genç olan personelin binanın terasında ve bahçesinde dolaştıklarını, zaman zaman sigara paketi ve su şişesi gibi atık malzemeleri dışarıya attıklarını söyledi. Vural sözlerine, "Çocuklarımız var. Mahalle sakinlerimiz duyarlı insanlar. Bir çöpü yerden kaldırmaya kalksa, çöp kutusuna atmaya kalksa riski var. Daha fazla tedbir alınması gerekir. Binanın bahçe kapılarından biri yemek servisi yapıldığı için mühürlenmemiş" ifadeleriyle devam etti.

ASKER GİBİ ŞAFAK SAYIYORLAR

Lojmanda karantina altına alınan bir personel ise şu ana kadar aralarında Kovid-19 semptomları gösteren kimse bulunmadığını belirterek, testi pozitif çıkan lojman sorumlusunun tedavisinin devam ettiğini söyledi. Bir an önce özgürlüklerine kavuşmak istediklerini söyleyen otel çalışanları, adeta bir asker gibi şafak sayıyor. Çalışanlar lojmanda hijyenik olduklarını ve dışarıya da çöp atmadıklarını öne sürdü.