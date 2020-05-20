ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor

Şirketten yapılan açıklamada, Lockheed Martin ile Uluslararası Makinist ve Havacılık Çalışanları Sendikasının yeni çalışma düzeni konusunda anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

Anlaşmaya göre, 23 Mayıs'tan itibaren şirketin Teksas eyaletindeki tesislerinde 2 bin 500 çalışan, 3 grup halinde vardiyaya alınacak, iki hafta çalışıp bir hafta ücretli izne çıkarılacak. Bu değişiklikle şirketin tedarikçilerden kaynaklı gecikmeler nedeniyle yavaşlayan iş hacmine göre personel çalıştırılmasını ve kalifiye iş gücünü kaybetmemesini sağlayacağı kaydedildi.

F-35 TESLİMATLARINDA GECİKME YAŞANACAK

Yeni çalışma düzeninin üç haftada bir tekrar değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun F-35 uçaklarının teslimatında nasıl bir gecikmeye yol açacağı belirtilmedi.

Amerikan medyasına konuşan Lockheed Martin'in F-35 Programı Direktörü Gregory Ulmer, yeni çalışma düzeni ve yaşanan gecikmelerle 2020 için belirledikleri teslimat hedefinin 18 veya 24 uçak altına düşebileceklerini söyledi. 2019'da program ortakları ile uçağın müşterisi olan ülkelere 131 uçak teslim eden şirket, 2020'de 141 uçak teslim etmeyi hedefliyordu. Şirket bugüne kadar 41 F-35 uçağı teslim etti.

TÜRKİYE TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Geçen haftalarda ABD sayıştayı hazırladığı F-35 tedarik raporunda, Kovid-19 salgınının uçağın üretimini önemli ölçüde sekteye uğrattığı bildirilmişti.

Gecikme ile uçağın tam kapasite üretiminin gelecek marta sarkabileceği ifade edilen raporda, Türkiye'yi F-35 programından çıkarma girişiminin programın aksayan üretim ve tedarik sürecini daha da sekteye uğratabileceğine dikkat çekilmişti.