Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'ten 8 gol yiyerek sezonu sonlandıran Barcelona'da kriz sürüyor. Arjantinli futbolcu, Katalan ekibine takımdan ayrılmak istediğini iletti.

İspanyol Marca gazetesinde çıkan habere göre kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ile görüşme gerçekleştiren Messi, sözleşmesindeki maddeyi devreye sokup tek taraflı fesih yapmak istediğini yönetime söyledi. Messi'nin 2001 yılında altyapısına girdiği Katalan ekibinden ayrılması üzerine yaşanan bu gelişme dünya basınında da geniş yer buldu.

KENDİNE GELECEK GÖRMÜYOR

Geçtiğimiz günlerde takımın yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile görüşen Messi'nin Barcelona'da kendine bir gelecek görmediğini düşündüğü ifade edilmişti.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Barcelona yönetiminin Messi'nin ayrılık kararının vermesinin ardından yönetimin olağanüstü toplandığı öğrenildi.

OYUNCULARDAN DESTEK

Barcelona'nın eski oyuncusu olan ve bir dönem Messi'yle de oynayan Carles Puyol, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Tüm desteğim seninle Lionel" ifadelerini kullandı. Öte yandan takımın golcü ismi Luis Suarez de bu paylaşıma alkış emojisi attı.

VEDA MESAJLARI DA GELDİ

Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Quim Torra, Lionel Messi için veda mesaj paylaştı. Torra, "Messi, Katalonya her zaman evin olacak. Bize yaşattığın olağanüstü futbol ve mutluluk için teşekkür ederim. Dünyanın en iyi oyuncusu, seni asla unutmayacağız" dedi.

4 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

19 yıldır takımın bünyesinde yer alan Lionel Messi, bordo mavili formayla 4 Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 33 yaşındaki dünya yıldızının 10 La Liga, 6 İspanya Kupası, 7 İspanya Süper Kupası, 3 UEFA Süper Kupası ve 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası zaferi de bulunuyor.