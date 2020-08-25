Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Barcelona'da Lionel Messi krizi de patlak verdi. Arjantinli yıldızın sözleşmesini tek taraflı feshedip Katalan ekibinden ayrılma isteğini yönetime ilettiği öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'ten 8 gol yiyerek sezonu sonlandıran Barcelona'da kriz sürüyor. Arjantinli futbolcu, Katalan ekibine takımdan ayrılmak istediğini iletti.

İspanyol Marca gazetesinde çıkan habere göre kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ile görüşme gerçekleştiren Messi, sözleşmesindeki maddeyi devreye sokup tek taraflı fesih yapmak istediğini yönetime söyledi. Messi'nin 2001 yılında altyapısına girdiği Katalan ekibinden ayrılması üzerine yaşanan bu gelişme dünya basınında da geniş yer buldu.

KENDİNE GELECEK GÖRMÜYOR

Geçtiğimiz günlerde takımın yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile görüşen Messi'nin Barcelona'da kendine bir gelecek görmediğini düşündüğü ifade edilmişti.

4 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

19 yıldır takımın bünyesinde yer alan Lionel Messi, bordo mavili formayla 4 Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 33 yaşındaki dünya yıldızının 10 La Liga, 6 İspanya Kupası, 7 İspanya Süper Kupası, 3 UEFA Süper Kupası ve 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası zaferi de bulunuyor.