Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı

Lille, resmi Twitter hesabından belirli aralıklarla futbolcularını paylaşıp taraftarlarından onları bir kelimeyle tanımlamalarını istiyor. Bu etkinliğin son misafiri ise milli yıldız Yusuf Yazıcı oldu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir Lille forması giyemeyen Yusuf, Fransız taraftarlardan hem iyi hem kötü yorumlar aldı. Milli futbolcumuz için yapılan yorumlarda "Hayal kırıklığı", "Kral", "Hüsran", "Savaşçı", "Kayıp" kelimeleri dikkat çekti.

TÜRKLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Paylaşıma Türk futbolseverler, Lille taraftarından daha çok ilgi gösterdi.