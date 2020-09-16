Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, yetkilerini ekim sonuna kadar yürütme organına devretme niyetinde olduğunu belirtti.

UMH'nın yayınladığı videoda Serrac, "Yetkilerimi en geç Ekim ayı sonuna kadar yeni bir yürütme organına devretme konusundaki samimi arzumu herkese beyan ederim" ifadesini kullanıyor.

Serrac, bu sürede görüşme komitesinin çalışmalarının bitmesini ve yeni Devlet Başkanlığı Konseyi'nin kurulmasını beklediğini söyledi.

SERRAC, HAZİRAN AYINDA TRABLUS'U HAFTER'DEN ALMIŞTI

Libya'nın doğusunu kontrol altına alan Halife Hafter'e karşı Türkiye'nin desteklediği Serrac, haziran ayında ülkenin başkenti Trablus'u ele geçirmişti.

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından ikiye bölünen ve çatışma ve kaosun bitmek bilmediği Libya'da Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken Hafter'i destekleyenler arasında ise Rusya ve Fransa bulunuyor.

İSTİFA HABERİNİ BLOOMBERG DUYURMUŞTU

Öte yandan 15 Eylül'de ABD'li Bloomberg haber sitesinde yer alan haberde es-Serrac'ın görevinden istifa etmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Serrac'a yakın olduğu belirtilen yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, Serrac'ın yakında istifasını açıklamayı planladığı ve gelecek ay Cenevre'de düzenlenecek müzakereler boyunca görevine devam edeceği ifade edilmişti. Serrac ve yardımcılarının konuyu Libyalı ve uluslararası ortaklarıyla görüştüğünü ileri sürülen haberde, Serrac'ın istifasını hafta sonuna kadar duyurmasının beklendiği belirtilmişti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERRAC AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serrac'ın istifa edeceği söylentilerine ilişkin, "Serrac'ın yardımcısı ile de görüştüm. Serrac, Libya'da her iki tarafın mutabakatı ile seçime gidildiği takdirde, fedakarlık yaparak istifa edebileceğini ifade etti. Yoksa bugünden bir istifa söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.