Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz

Libya hükümeti, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" diyerek bölgeye yönelik operasyon sinyali vermesine cevap verdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin askeri müdahale tehdidini savaş ilanı olarak görüyoruz" denildi.

"ÜLKEMİZİN İÇİŞLERİNE APAÇIK MÜDAHALEDİR"

Öte yandan, Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Sisi'nin tehditlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Sisi'nin, kendi tabiriyle Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediği açıklamalar, ülkemizin iç işlerine apaçık müdahaledir. Bunu Libya'ya yapılmış açık bir savaş ilanı sayıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

SİSİ, LİBYA İÇİN OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Sisi, bugün Mısır'ın batısında Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında ordu güçlerine hitap ederek, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti. "(Libya'nın sahil kenti) Sirte ve (güneyindeki askeri üsse sahip) Cufra (kentleri) kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.