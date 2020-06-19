Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Savunma Bakanlığı, Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların hangi ülkeden geldiği açıkladı.

Siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Libya'da Ulusal Mutabakat Hükumeti ile Hafter güçleri arasındaki çatışma devam ediyor. Rusya'nın desteklediği darbeci Hafter güçleri, Trablus hükumeti güçlerine karşı, elindeki cepheleri bir bir kaybediyor. Türkiye'nin de krizin başından beri destek verdiği meşru hükumet zafere ilerlerken; Libya'da köşeye sıkışan Moskova yönetimini zora sokacak bir gelişme daha yaşandı.

MAYINLAR RUS YAPIMI

Libya Savunma Bakanlığı ülkenin pek çok yerinde Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusunun temizlediği mayınlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Savunma Bakanlığı, "Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir" dedi.

RUSYA, HAFTER'E SAVAŞ UÇAĞI DA GÖNDERMİŞTİ

Türkiye destekli Libya ordusu karşısında hezimete uğrayan Hafter'in imdadına geçtiğimiz günlerde yine Rusya koşmuştu. Düzine hava savunma sistemi Türk SİHA'larınca yok edilen Moskova yönetimi, Suriye'deki Hımeymim Üssü'nden 8 savaş uçağını Libya'ya yollamıştı.