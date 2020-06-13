LGS sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS'ye giriş bilgileri yayımlandı!

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme mesajına göre, LGS sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra gibi bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS giriş belgesi almak için tıklayınız..

Belgeyi e-Okul'dan almak için tıklayınız..

SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?

SÖZEL BÖLÜM

Türkçe: 20 soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

SAYISAL BÖLÜM

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 40 soru

İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacak.