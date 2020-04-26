Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Malmö Sturup Havaalanı'na inen ambulans uçak, yerel saatle 09.00'da Emrullah Gülüşken ile üç çocuğunu alarak havalandı. Emrullah Gülüşken'in İsveç'te kalan kızı Leyla Gülüşken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçağın gelmesiyle çok duygulandıklarını belirtti.

UÇAK, ESENBOĞA HAVALİMANI'NA İNDİ

Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğunu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 13.40'ta indi. Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle uçaktan alınan Gülüşken, ambulansa taşındı. Gülüşken ve çocukları, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi. Saat 06.00'da başlayan çalışma, 7 saat 40 dakika sürdü.

"ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Leyla Gülüşken, yetkililerin haberi aldıktan sonra kendilerini aradığını ifade ederek "Haberimiz Anadolu Ajansında yayımlandıktan sonra onlarca yetkiliden telefon aldık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bize kısa sürede uçak gönderdi. Ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi.

"KOVİD-19 TEŞHİSİNE RAĞMEN BABAMI EVE GÖNDERDİLER"

Leyla Gülüşken, babasının 13 gün önce hastalandığını, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtmişti.

Babasının durumu kötüleşince tekrar hastaneyi aradıklarını kaydeden Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanmıştı.

Gülüşken, tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirterek "Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik." değerlendirmesinde bulunmuştu.