Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta sanatçı Levent Yüksel, aradığı aşkı buldu. Bir süredir spor eğitmeni Özlem Öztürk ile birlikte olan Yüksel, dün sade bir nikahla evlendi.

HAYRANIYDI EŞİ OLDU

Çift, İzmir'de gerçekleşen nikah sonrası yüzlerinde maskelerle poz verdi. İkili, koronavirüs salgını nedeniyle nikah törenine sadece aile büyüklerini davet edebildi. Özlem Öztürk'ün Levent Yüksel hayranı olduğu, ünlü şarkıcıyla konserinde tanıştığı öğrenildi.