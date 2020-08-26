Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komaya girdiği ve komaya girmeden önce bazı yetkilerini kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiğine ilişkin iddiaların ardından ortaya çıktı.

26.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:33

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz haftalarda sağlığına ve bazı yetkilerini kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiğine ilişkin iddiaların ardından parti kongresinde ortaya çıktı.

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KORONA VE TAYFUN UYARISI YAPTI

Parti kongresinde delegelere seslenen Kim Jong-un, Kuzey Koreli yetkilileri koronavirüs pandemisi ve Kore Yarımadası'nı vurması beklenen Bavi Tayfunu'na karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Ocak ayından bu yana sınırlarını kapalı tutan Kuzey Kore'de koronavirüs salgınının kontrol altına alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor. Ancak, çeşitli kaynaklar ülkede bulunan elçiliklerin ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu'nun korona virüs nedeniyle ülkeden ayrıldığını yazdı.

ŞÜPHELİ 1 KORONAVİRÜS VAKASI KAYDEDİLDİ

Henüz koronavirüs vakası bildirilmeyen Kuzey Kore'de, şüpheli 1 koronavirüs vakasının olduğu kaydedilmişti. Güney Kore sınırında karantina altına alınan koronavirüs hastası resmi olarak doğrulanmadı. Birleşmiş Milletler'e göre, Kuzey Kore'de 10 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor.