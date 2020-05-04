Kim Jong-un geri döndü, kötürüm kaldı diyen firari vekil özür diledi

Kuzey Kore'den 4 yıl önce firar etmiş Güney Kore milletvekili Thae Yong Ho, 'kötürüm kaldığını' iddia ettiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kamuoyu önünde boy göstermesi üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Kuzey Kore'de Britanya Büyükelçisi Yardımcısı gibi görevlerde bulunmuş olan Thae Yong Ho, CNN'e yaptığı değerlendirmede, günlerdir ortada gözükmeyen Kim'in, bir parti toplantısının görüntülerinde de yer almamasıyla ilgili değerlendirmede bulunmuştu. Thae, Kim'in 'yataktan kalkamaz, yürüyemez, fiziksel olarak hareket edemez' halde olduğunu iddia etmişti.

Ancak 3 gün sonra Kuzey Kore liderinin bir açılışta gayet dinç şekilde yürürken, etrafa gülücükler saçarken ve sigara içerken pozları yayımlanmıştı.

"İSABETLİ ANALİZ VE PROJEKSİYON BEKLENTİSİNİ BOŞA ÇIKARDIM"

Kim'in 20 gün ortada gözükmedikten sonra aniden kamuoyunun karşısına çıkması üzerine açıklama yayımlayan Güney Koreli vekil, temelsiz iddialarda bulunduğu için suçluluk ve ağır sorumluluk hissettiğini ifade etti.

Güney Kore'de nisanda yapılan genel seçimlerde parlamentoya giren iki eski Kuzey Kore firarisinden biri olan Thae, "Pek çoğunuzun beni milletvekili olarak seçme nedenlerinden birinin Kuzey Kore meselesiyle ilgili isabetli analiz ve projeksiyon beklentisi olduğunun bilincindeyim" diyerek ekledi: Ne sebepten olursa olsun herkesten özür diliyorum.

HAYAL DÜNYASINDA MI YAŞIYORLAR?

Kim'in akıbetiyle ilgili spekülasyonların tavan yaptığı sırada spot ışıklarının altına geri dönmesi, ağır hasta olduğu, hatta öldüğü iddialarını medyaya pompalayan bazı Kuzey Kore firarilerini zorda bıraktı.

Nisanda parlamentoya seçilen ikinci firari olan Ji Seong-ho, 'Kim'in kalp ameliyatı geçirmesinin ardından öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu' söylemiş, hatta geçen cumartesi itibarıyla 'resmi ölüm açıklamasının' geleceğini öngörmüştü.