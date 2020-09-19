Kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji 3 kent için sel uyarısı yaptı

Bugün ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Trabzon, Rize ve Artvin'i yağış sebebiyle meydana gelebilecek afetlere karşı uyardı. Marmara ve Ege'nin bir kısmında ise rüzgar kuvvetli esecek.

3 KENTE TEDBİR UYARISI

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgarlara dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR GELİYOR

Rüzgarın; Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.