Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir ayda pozitif vaka sayısının arttığını ifade etti.

"TOPLU ETKİNLİKLERDEN UZAK DURUN"

Vali Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var. Kadınlar ve gençlerin toplu etkinliklerden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durması önem arz etmektedir. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum.

MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK UYARISI

Değerli Kütahyalılar, pozitif vaka sayımız artıyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalmamalı, misafirlikleri, ziyaretleri bir süre ertelemeli, maske, mesafe, temizlik kurallarını ihmal etmemeliyiz. İzolasyonda olanların ise evlerinde kalmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.