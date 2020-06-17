Kütahya nerededir? Kütahya'da neler yenir? Kütahya'da gezilmesi gereken yerler nerelerdir?

Kültürel mirasları, kaplıcaları, camileri ve kültürel mirasları ile Kütahya en çok nüfusa sahip 38. şehirdir.Kütahya nüfusu 2019 yılına göre 579.257'dir.En fazla nüfus merkez ilçesi, En Az nüfus ise Dumlupınar'dır. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her yıl binlerce turisti kendine hayran bırakmaktadır. Türkiye'nin en yaşlı ağacı burada bulunmaktadır. Kütahya, Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri'nin iklim özelliklerini taşımaktadır. En sıcak aylar, temmuz ve ağustos, en soğuk aylar ocak ve şubattır.

KÜTAHYA NEREDEDİR?

Ege Bölgesi'nde bulunan Kütahya, Afyon, Bilecik, Manisa,Balıkesir, Bursa ve Konya ile sınır komşusudur. Tavşanlı, Simav, Dumlupınar, Gediz, Pazarlar, Şaphane, Domaniç, Aslanapa, Altıntaş, Hisarcık, Emet ve Çavdarhisar olmak üzere toplamda 13 ilçesi bulunmaktadır.

KÜTAHYA'DA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER NELERDİR?

Dumlupınar Şehitliği: Başkomutan Meydan Muharebesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük zaferle sona ermiştir. Bu savaş boyunca şehit düşen evlatların anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılmıştır. Şehitlikte Üç Komutan Anıtı, Milisler Anıtı,500 kişilik sembolik mezarları bulunmaktadır.

Aizanoi Antik Kenti: Kütahya'ya 50 kilometre uzaklıkta bulunan kent, MÖ 3 bin yıllarına ait yerleşim izlerini taşımaktadır. Kalıntılar arasında çok iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası vesütunlu cadde bulunmaktadır.

Tarihi Kütahya Konakları: Aslına uygun olarak günümüzde de varlığını sürdürmektedir. ütahya evlerinde'' çıkma'', mimari üslubun en önemli öğesidir. Oldukça karakteristik bu evler görenleri büyülemektedir.

Mızık Çamı: Osman Gazi'nin bebeklik beşiğinin bulunduğu bu çam, doğal etkiler sonucunda oluşmuştur.15.07.1988 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescil edilmiştir.

1000 Yıllık Kestane Ağacı: Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı unvanına sahiptir. Ağaç, 8 metre çap ve 25 metre yüksekliğe sahip olup, birçok medeniyete tanıklık etmiştir.

Rüstem Paşa Medresesi: Rüstem Paşa tarafından 1550 yılında yaptırılmıştır. 1930 yılında yıkılmıştır. Oluşabilecek yerleri tespit edilip tamir edilmiştir.

Kütahya Bedestenleri: Karşılıklı olarak kurulmuş bu yapılar, Kütahya'nınticaret merkezi haline gelmiştir.

Büyük Aslıhanlar Üç Tepeler Şehitliği: 30 Ağustos 1922 tarihinde yapılan Başkomutan Meydan Muharebesinde, Büyük Aslıhanlar Köyünde şehit düşen Elazığ'lı Binbaşı Hacı Ömeroğlu Yusuf Ziya, Diyarbakır'lı Üsteğmen Mehmetoğlu Ahmet, Urfa'lı Teğmen Halil, İbrahimoğlu Mustafa Hilmi ile beraber 42 Mehmetçik anısına yapılmış olan şehitlik 1995 yılında ziyarete açılmıştır.

Hürriyet Çeşmesi: Zafer meydanında bulunan çeşme, mermerden yapılmıştır.

KÜTAHYA GELENEKSEL MUTFAĞI

Haşhaşlı Pide

Çene Çarpan Çorbası

Ispanaklı Şibit

Dolamber Böreği

Tahinli Çörek

Zerdeli Pilav

Namaz Lokması

Kalbur Köftesi

KÜTAHYALI ÜNLÜLER

Gülşen Bubikoğlu,

Danla Biliç,

Ayla Dikmen,

Seda Akman