Kuruması için evinin damına bıraktığı 500 kilo cevizi çalındı
25.09.2020 14:17 | Güncelleme: 25.09.2020 15:44
Batman'da bir ceviz üreticisi bu yıl ki 500 kilogramlık hasadını kuruması için dama serdi. Kontrol etmek için evinin çatısında çıktığında cevizlerini göremeyen adam neye uğradığını şaşırırken zararının 20 bin TL olduğunu söyleyerek diğer üreticilerin dikkatli olmalarını istedi.
Batman'ın Sason ilçesinde Ebedin Işık'ın, hasat yaptıktan sonra kuruması için evinin damına bıraktığı 500 kilogram ceviz çalındı.
500 KİLOGRAM CEVİZİ YOK OLDU
Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünde ceviz yetiştiricisi Ebidin Işık, bu yıl hasadını yaptığı 500 kilogram cevizi kuruması için evinin damına bıraktı. Sabah saatlerinde kontrol için dama çıkan Işık, cevizlerin çalındığını fark etti.
KENDİSİ ZARARA UĞRAYINCA BAŞKALARINI UYARDI
Bir yıllık emeğinin çalındığını söyleyen Işık, "Bu yılki ürünlerimizi topladıktan sonra kurutmak için dama bıraktık. Bu sabah kalktığımızda cevizlerin yerinde olmadığını gördük. Yaklaşık 20 bin lira zararımız oldu. Benim cevizlerim çalındı ama diğer köylülerin dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.