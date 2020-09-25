Kuruması için evinin damına bıraktığı 500 kilo cevizi çalındı

Batman'ın Sason ilçesinde Ebedin Işık'ın, hasat yaptıktan sonra kuruması için evinin damına bıraktığı 500 kilogram ceviz çalındı.

500 KİLOGRAM CEVİZİ YOK OLDU

Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünde ceviz yetiştiricisi Ebidin Işık, bu yıl hasadını yaptığı 500 kilogram cevizi kuruması için evinin damına bıraktı. Sabah saatlerinde kontrol için dama çıkan Işık, cevizlerin çalındığını fark etti.

KENDİSİ ZARARA UĞRAYINCA BAŞKALARINI UYARDI

Bir yıllık emeğinin çalındığını söyleyen Işık, "Bu yılki ürünlerimizi topladıktan sonra kurutmak için dama bıraktık. Bu sabah kalktığımızda cevizlerin yerinde olmadığını gördük. Yaklaşık 20 bin lira zararımız oldu. Benim cevizlerim çalındı ama diğer köylülerin dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.