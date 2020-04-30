Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medya hesabından ilk kez oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Instagram'da 14,8 milyon takipçisi olan Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinde televizyon ekranından kendisini izleyen oğlunun fotoğrafına "Canımın canı" notunu düşerken fotoğrafa bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisi, seyirciyi adeta ekrana kilitliyor.