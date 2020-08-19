Kuruluş Osman dizisi ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman kadrosuna kim katıldı? Kuruluş Osman oyuncuları kimler?
Oyuncu kadrosu ve çekimleri ile sezona damgasına vuran Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman kadrosuna kim katıldı?
Atv ekranlarında her çarşamba izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman yeni sezonda yayında olacak mı? İzleyicisinin büyük sabırsızlıkla beklediği ve yeni kadrosuyla Kuruluş Osman dizizsinin oyuncu kadrosunda kimler var?
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit
Osman Nurettin Sönmez
Bamsı Ragıp Savaş
Dündar Saruhan Hünel
Alişar Yurdaer Okur
Balgay İsmail Hakkı Ürün
Samsa Seda Yıldız
Şeyh Edebali Ayşegül Günay
Demir Zöhre Eren Vurdem
Konur Alp Alma Terziç
Sofia Emre Basalak
Gündüz Özge Törer
Bala Hatun Buse Arslan
Akdeniz Aygül Aslıhan Karalar
Burçin Açelya Özcan
Ayşe Hatun Yiğit Uçan
Boran Burak Çelik
Kongar Çağrı Şensoy
Cerkutay Celal Al
KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE KİM KATILDI?
Yeşilçam dönemine aksiyon filmlerindeki rolleriyle adını yazdıran Cüneyt Arkın, "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna katıldı.
EN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?