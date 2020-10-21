Kuruluş Osman'da 'Yavlak Arslan (Yavlak Hasan)' kim canlandırıyor? Muzaffereddin Yavlak Arslan kimdir? Tarihteki yeri nedir?

Kuruluş Osman'da Muzaffereddin Yavlak Arslan karakterini kim canlandırmaktadır? Yavlak Hasan kimdir, nereli? Tüm detaylar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 'YAVLAK ARSLAN' KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Muzaffereddin Yavlak Arslan karakterini " Umut Karadağ " canlandırmaktadır.

Normalde karakterin gerçek ismi "Muzaffereddin Yavlak Arslan" fakat telaffuz olarak okununca "Yavlak Hasan" olarak da söylenebiliyor.

YAVLAK HASAN MI? YAVLAK ARSLAN MI? DOĞRUSU NEDİR?

Normalde tarihteki gerçek ismi "Yavlak Arslan" 'dır. Fakat diziyi izleyenler telaffuz olarak "Yavlak Hasan" olarak anlamaktadır. Lakin dediğimiz gibi gerçeği Yavlak Arslan'dır. Yavlak Hasan telaffuz gereği öyle çıkıyor.

MUZAFFEREDDİN YAVLAK ARSLAN KİMDİR? TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Muzaffereddin Yavlak Arslan, 1280-1292 yılları arası hüküm sürmüş Çobanoğulları beyi. Saltukname'de "Melik Muzaffereddin" olarak da anılmaktadır.

Hoylu Hasan'ın "?avâ?idü'r-resâ?il" adlı eserinde Muzaffereddin Yavlak Arslan'ı "Melik'ül-ümera" ve "Sipah-bud-i diyar-i" unvanlarıyla anmasından tıpkı dedesi Hüsameddin Çoban dönemindeki gibi kendisinin de ûc beyi olduğunu, Kuzeybatı Anadolu'da Bizans'a sınırı olan bölgelerin korunması görevinin Çobanoğulları Beyliğine ait olduğu anlaşılmaktadır.

Yavlak Arslan'ın hükümdarlık dönemi ilk yıllarında Alp Yürek döneminde olduğu gibi oldukça sakin geçmekteyse de bu durum diğer Anadolu beylikleri için söylemek mümkün değildi. Taht değişiklikleri ve İlhanlılardaki karışıklıklar dolayısıyla neredeyse tüm Anadolu'da bir takım sıkıntılar ortaya çıksa da, Muzaffereddin Yavlak Arslan babası dönemindeki gibi İlhanlılara bağlılık politikasını devam ettiriyordu.

II. İzzeddin Keykavus, tahttan indirilmesinden sonra veliaht olarak oğlu II. Mesud'u seçmişti. Bu sırada da tahta önce IV. Kılıçarslan, daha sonra da III. Gıyaseddin Keyhüsrev geçmişti. II. İzzeddin Keykavus esaretten kurtarıldıktan sonra Altınorda Hanı tarafından kendisine ikta verilen Suğdak ve Solhad'da sakin bir hayat geçirirken 1279 yılında Kırım'da öldü. Kendisi öldükten sonra emirleri II. Mesud'a tabi olduklarını ilan ettiler. Kırım'da bulunan II. Mesud'un yanına gitmeye karar verdiler. Muzaffereddin Yavlak Arslan ise için Sinop üzerinden Kırım'a gitti ve bağlılığını sundu. Ayrıca daha önce esir aldığı Rükneddin Keyümers'i II. Mesud'a teslim etti. Muzaffereddin Yavlak Arslan, II. Mesud ile birlikte İlhanlı hükümdarı Abaka Hanın huzuruna çıkarak bağlılık bildirdiler. Abaka Han, II. Mesud'u bir süre yanında tuttu. Muzaffereddin Yavlak Arslan da II. Mesud ile kaldı. Abaka Hanın 1282 de ölümü üzerine yerine geçen Ahmed Teküder, Anadolu Selçuklu Devletini III. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Mesud arasında bölüştürdü. III. Gıyâseddin Keyhüsrev bu bölüştürmeden memnun kalmayarak Ahmed Teküder'in huzuruna gitmek istediyse de Argun Han, Ahmed Teküder'den tahtı almış ve II. Mesud'u Anadolu Selçuklu Hükümdarı olarak seçtikten sonra III. Gıyâseddin Keyhüsrev'in idam edilmesine karar vermişti. Muzaffereddin Yavlak Arslan, II. Mesud'un tahta cülus törenine (1284) katıldıktan sonra Kastamonu'ya geri döndü.

UMUT KARADAĞ KİMDİR?

Umut Karadağ (d. 1971, Ankara), Türk tiyatro ve dizi ve sinema oyuncusudur. Ankara Deneme Sahnesi adlı amatör tiyatro topluluğunda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu ve aynı zamanda yönetmen olarak da görev yapmaktadır. Ray Yapım firmasının yöneticileri arasındadır ve birçok klip yönetmenliği yapmıştır.

Tiyatrocu olmaya ilkokuldayken karar verdi. Ailesi de tiyatrocudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.