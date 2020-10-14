Kuruluş Osman'da Umut Karadağ kimdir? Hangi karakteri canlandırıyor? Umut Karadağ kaç yaşında, nereli?
Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Umut Karadağ hangi karakteri canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Umut Karadağ kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Umut Karadağ'ın canlandırdığı karakteridir. Peki Umut Karadağ kimdir? Hangi rolde oynayacaktır? Detaylar haberimizde...
KURULUŞ OSMAN'DA UMUR KARADAĞ HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRIYOR?
Kuruluş Osman dizisine yeni katılan Umut Karadağ'ın henüz hangi karakteri canlandıracağı bilinmiyor.
UMUT KARADAĞ KİMDİR?
Umut Karadağ (d. 1971, Ankara), Türk tiyatro ve dizi ve sinema oyuncusudur. Ankara Deneme Sahnesi adlı amatör tiyatro topluluğunda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu ve aynı zamanda yönetmen olarak da görev yapmaktadır. Ray Yapım firmasının yöneticileri arasındadır ve birçok klip yönetmenliği yapmıştır.
Tiyatrocu olmaya ilkokuldayken karar verdi. Ailesi de tiyatrocudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
UMUT KARADAĞ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER
Kuruluş Osman : 2020 - Metin Günay
Ya İstiklal Ya Ölüm : Yasin Uslu - 2020 - Mustafa Sagir
Zümrüdüanka : Cemal Şan - 2020 - Adil Demirkan
Halka : Volkan Kocatürk - 2019 - İskender Akay
Vatanım Sensin : Yağmur Taylan\Durul Taylan\Burak Arlıel - 2018 - Yunan Kralı
Kehribar : Yıldız Hülya Bilban - 2016 - Veli Yarımcalı
Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Abdurrahman Çavuş
Yol Ayrımı : Yasin Uslu - 2012
ES-ES : Bahadır İnce - 2009 - Azmi
Ayışığı : Yağmur Taylan\Durul Taylan - Korkut
Yersiz Yurtsuz : Cemal Şan\Cevdet Mercan - 2007 - Celal
Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007 - Doğan
Kara Yılan : Yağmur Taylan - Durul Taylan - Binbaşı Gaspar
Sağır Oda : Serdar Akar - 2006 Yuri Krakof
Eylül : Veli Çelik - 2005 - Mehmet
Düşler ve Gerçekler : Kumral Pakel - 2005 - Remzi
Haziran Gecesi : Andaç Haznedaroğlu - 2004 - Tamer
Estağfurullah Yokuşu : Abdullah Oğuz - 2002 - Yasin
Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002 - Yakup
Bizim Evin Halleri : Samet Polat - 2001 - Bedirhan
Yukarı Karakısık : Tarık Alpagut - 1993