Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterini kim canlandırıyor? Emin Gürsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Kumral Abdal karakterini kim canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Kumral Abdal "Emin Gürsoy" kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Kumral Abdal karakteridir. Peki Kumral Abdal karakterini kim canlandırıyor? Gerçek ismi nedir? Emin Gürsoy kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...
KURULUŞ OSMAN'DA KUMRAL ABDAL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal karakterini "Emin Gürsoy" canlandırmaktadır.
EMİN GÜRSOY KİMDİR?
Emin Gürsoy, (d. 12 Mayıs 1968), Güney, Denizli), Türk oyuncu.
Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968'de Denizli'nin Güney ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev aldı. Ardından İzmit Şehir Tiyatrosu'na katılarak çeşitli oyunlarda roller üstlendi. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
EMİN GÜRSOY ROL ALDIĞI DİZİLER
2020- : Kuruluş Osman : Kumrul Abdal
2017-2020 : Kalk Gidelim : Sefer Zeytin
2014-2016 : Yeşil Deniz : Hicabi Makascı
2014 : Bir Yusuf Masalı : Terzi Yakup
2012 : Ustura Kemal : Niko
2011 : Yamak Ahmet : Emin
2010 : Küstüm Çiçeği : Reşat
2010 : Kış Masalı : İsmail
2008-2009 : Baba Ocağı : Recep
2007-2008 : Genco : Sefa
2006-2007 : Yeşeren Düşler : Deli Fazıl
2006 : Eylül : Veysel
2005 : Canım Annem : Cemil
2004 : Çınaraltı : Kadir
2003 : Hayat Bağları : Kuşçu
1998-2002 : Deli Yürek : Kuşçu
1998 : Üvey Baba : Kemal