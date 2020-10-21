Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp

Kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Geçitli köyünde meydana gelen olayda köylerinde hayvancılıkla uğraşan Cemil Alper, Tahir Kaçar, Kerem Korkmaz ve Sıdık Korkmaz'a ait koyun sürüsüne gece merada kurtlar saldırdı.

ÇOBAN UYKUYA DALDI

Kurtların saldırması sonucu 30 koyun telef olurken, korkuya kapılan 50 koyun ise kayboldu. Uykuya daldığı için günün ağarmasıyla olayı fak eden çoban köylülere haber verdi.

ARAMALARDAN SONUÇ ALINAMADI

Olay yerine giden koyun sahipleri bir yandan telef olan hayvanlarını araca yüklerken, diğer yandan da korkup etrafa yayılan 50 koyunu aramaya başladı. Gün boyu devam eden aramalarda sonuç alamayan hayvan sahipleri eli boş köye döndü.

İşte yürek dağlayan o görüntüler;