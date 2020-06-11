Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir hastane skandalı yaşandı. Üçüncü çocuklarını bekleyen Ü.A ve O.A çifti, rutin kontrol sırasında 13 haftalık bebeklerinin artık kalbinin atmadığını öğrendi. 3 doktorun onayıyla kürtaj işleminin yapılmasına karar verildi. Kürtajdan sonra evde fenalaşan talihsiz kadın, kustuğu sırada rahminden ceninin düştüğünü gördü. Hastanenin kan pıhtısıdır deyip geçiştirdiği çift, polisi arayıp durumun takipçisi olmaya karar verdi.

KÜRTAJA KARAR VERİLDİ

İstanbul'da yaşayan Ü.A. (45) ve O.A. (42) çifti, 28 Şubat tarihinde üçüncü bir çocuklarının daha olacağını öğrendi. Çift, rutin kontroller için 30 Mart'ta üçüncü kez Üsküdar Çamlıca'daki E. Hastanesi'ne gitti. Op. Dr. Asuman S.anne adayına ultrasonda bebeğin kalp atışını duyamadığını söyledi. Teyit etmek için anne adayı Ü.A'yı, radyoloji doktoruna gönderdi. Kalp atışının alınmadığı burada da onaylandıktan sonra bebeğin alınması kararlaştırıldı. Çift de kürtaj işlemine onay verdi.

İşte banyoda düşürülen ceninin görüntüsü

"HER ŞEY YOLUNDA"

Üç doktorun imzası ile kürtaj işlemine başlandı. Kürtaj işlemini Op. Dr. Asuman S. yaptı ve sonrasında anne Ü.A'ya "Her şey yolunda, çocuğu aldık. Patolojiye parça gönderdik. 15 gün sonra sonucunu alırsınız" dedi.

"RAHMİMDEN CENİN DÜŞTÜ"

Çift, çıkış işlemlerini yaptıktan sonra evlerine geldi. Eşinin çocuklarını almak için evden çıktığı sırada fenalaşan Ü.A, kusmaya başladı. Aynı anda kanaması oluşan genç kadın, dehşete düşüren anlatı şu şekilde anlattı: "Kusma esnasında rahmimden bir parça düştü. Baktığımda cenin olduğunu gördüm"

"CENİN DEĞİL KAN PIHTISIDIR"

Hayatının şokunu yaşayan kadın eşini arayıp durumu haber verdi. Hemen hastaneyi arasalar da işlemi yapan doktora ulaşamadılar. Doktorun asistanı ise çifte sadece "Doktor ile görüştüm. Düşen cismin cenin olamayacağını, kan pıhtısı olabileceği söyledi" dedi.

EVE CENAZE ARACI ÇAĞRILDI

Hastanenin ilgilenmediği çift hemen 112 acil servisini aradı. Gelen ekip anne ile ilgilendi. Ekip, olayın adli boyutu olduğunu ve hemen polise de haber vermelerini söyledi. O.A. polisi arayıp durumu bildirdi. Aramadan 5 dakika sonra olay yeri inceleme ekibi eve geldi. Savcı talimatı ile eve cenaze aracı çağırdı. Gelen araç cenini, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürdü.