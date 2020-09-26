Kurbanın, ölmeden önce adını verdiği katile 'ağırlaştırılmış müebbet'

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, Şaver Cindi'yi (79) dövüp, parasını gasp ettikten sonra içinde bulunduğu evi ateşe vererek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan akrabası Fikret Cindi (52), yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Mart 2017'de, Kavak'a bağlı Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, küle dönen evden ağır yaralı kurtarılan Cindi, hastaneye kaldırıldı. Cindi, burada polise, "Eşimi Cuma namazına gönderdikten sonra kapı çaldı, açtım. Akrabamız olan Fikret Cindi içeri girdi. Para istedi. Ben olmadığını söyleyince beni döverek, tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak, cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak, kaçtı. Alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım" dedi. Cindi, tedavi gördüğü hastanede, olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

3 YIL SONRA YAKALANDI

Polisin peşine düştüğü Fikret Cindi ise geçen ocak ayında, oğlunu ziyarete gittiği Bursa'da, yol kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan Cindi, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fikret Cindi'nin, olayın ardından Çorum'a gelerek, damadının evine poşet bıraktığı ortaya çıktı. Bu bilgi üzerine damadın Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi'ndeki evinde arama yapan polis, dolaba gizlenmiş poşet içinde tabanca ve şarjör ele geçirdi.

'EN SON ASKERE GİDERKEN GÖRDÜM'

Hakkında 'üst soya karşı kasten öldürme', 'kasten yangın çıkarmak suretiyle öldürme', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Fikret Cindi'nin tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilen Cindi, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben Şaver Cindi'yi en son askere giderken gördüm, başka da görmedim. Ben olay tarihinde Çanakkale'deydim. Buna kanıt olarak ev sahibim Alper isimli kişiyle görüşebilirsiniz. Fakat beni Fikret olarak değil, Yaşar olarak sorun. O şekilde tanır. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

'İNDİRİM ALMADAN CEZALANDIRILSIN'

Ölen kadının yakınlarının avukatı Eren Aykut Akçay ise "Sanık, ev sahibini kendisine şahit olarak gösteriyor fakat ismini veya telefonunu dahi veremiyor. Ayrıca olay tarihinde Şaver Cindi'nin yakınlarının vermiş olduğu ifadeler ve Fikret Cindi'nin geçmiş suç kayıtlarına bakılacak olunursa iyi hal indirimi almadan cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığa, 'Mala zarar vermek' suçundan 2 yıl, 'Yağma' suçundan 12 yıl, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

'ANNEM ARTIK RAHAT UYUSUN'

Maktül Şaver Cindi'nin oğlu Şaban Cindi ise mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Yapacak bir şey yok, annemizi geri getiremeyiz. Ama devlet en ağır cezasını verdi. Bu nedenle mutluyuz, annem artık rahat uyusun. Avukat ve savcılardan Allah razı olsun. Alacağı cezayı aldı, daha büyüğünü zaten öbür dünyada görecek" diye konuştu.