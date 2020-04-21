İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
İstanbul Kumkapı'da bulunan 4 katlı bina alev aldı. İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen binada zaman zaman çökmeler yaşandı.
21.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:53
Fatih Kumkapı'da bulunan 4 katlı metruk binada saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
SOSYAL MESAFE DİKKATE ALINMADI
Alev alev binaya müdahaleye için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binadaki yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Binada zaman zaman çökmeler yaşandı. Bu arada sokağa toplananlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.