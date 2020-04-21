Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü

İstanbul Kumkapı'da bulunan 4 katlı bina alev aldı. İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen binada zaman zaman çökmeler yaşandı.

21.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:53

Fatih Kumkapı'da bulunan 4 katlı metruk binada saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek

SOSYAL MESAFE DİKKATE ALINMADI

Alev alev binaya müdahaleye için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binadaki yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Binada zaman zaman çökmeler yaşandı. Bu arada sokağa toplananlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.