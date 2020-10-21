TFF ve Kulüpler Birliği, maçların yüzde 30 seyirciyle oynanmasını talep etti
21.10.2020 19:55 | Güncelleme: 21.10.2020 21:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve kasım ayındaki 2 milli maçın yüzde 30 seyirciyle oynanmasını talep ettiklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve kasım ayındaki 2 milli maçın yüzde 30 seyirciyle oynanmasını talep ettiklerini söyledi.