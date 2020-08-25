Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu

Bakırköy'de çıkan yangında küle dönen metrobüsten şoförün son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Elinde yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalışan şoför vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

ELİNDE YANGIN TÜPÜ İLE ARAÇTAN ÇIKTI

Olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy İncirli durağı yakınlarında yaşandı. Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan Mercedes Conecto model metrobüs seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre içerisinde alev alan otobüs yanarak küle döndü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaşanılanların ardından metrobüs şoförünün yangından son anda kurtulduğu görüldü. Cep telefonları tarafından kaydedilen görüntüde, şoför yangın tüpü ile son anda otobüsün etrafını saran yangından atlayarak kurtuluyor. Bir süre daha yangını söndürmek için mücadele etmeye çalışan şoför, yangının büyümesi ile birlikte vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırılıyor.