Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi

İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak, kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" dedi.