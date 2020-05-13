13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı

Düzce'de devriye gezen polis ekipleri, küçük yaşta bir çocuğun araç kullandığını fark etti. Hafif ticari aracı durduran ekipler, aracı kullanan çocuğun 13 yaşında olduğunu tespit etti. Aracı çocuğunun kullanmasına izin veren baba, polise dakikalarca dil dökse de para cezasından kaçamadı.

SÜRÜCÜ 13 YAŞINDA ÇIKTI

Düzce merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri devriye atarken küçük bir çocuğun araç kullandığını fark ettiler. Polis ekipleri aracı durdurarak sürücüyü ve yanında olan babasını araçtan indirdiler. Durumu da Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerine bildirerek olay yerine trafik ekibi çağırdılar. Olay yerine gelen trafik ekipleri aracı kullanan çocuğun 13 yaşında olduğunu belirlediler.

BABA DİL DÖKSE DE CEZADAN KURTULAMADI

Polis ekipleri otomobili oğlunun kullanmasına izin veren babaya ceza kesmek için çalışma başlattılar. Ancak 15 yaşından küçük yaşta kişinin araç sürmesine izin verdiği gerekçesi ile 2.042 lira cezai işlem uygulanacağını öğrenen baba, dakikalarca polislere dil döktü ve cezadan kurtulmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri babaya "Oğlun birinin ölümüne neden olsa bunun vicdan azabıyla nasıl yaşarsın" diyerek cezayı uyguladılar.